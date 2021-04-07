Україна зберегла 24-е місце у рейтингу ФІФА

Джерело - isport.ua.
В оновленому рейтингу Міжнародної федерації футболу (ФІФА) від 7 квітня 2021 року збірна України зберегла своє 24-е місце.
Про це повідомляє пресслужба ФІФА.
На рахунку підопічних Андрія Шевченка 1515 очок. Наша збірна знаходиться між Австрією і Сербією.
П'ятірка кращих команд в світі не змінилася - лідирує збірна Бельгії, за якою слідують команди Франції, Бразилії, Англії та Португалія.
Рейтинг ФІФА
1 (1). Бельгія - 1783 очок
2 (2). Франція - 1757
3 (3). Бразилія 1 742
4 (4). Англія - 1686
5 (5). Португалія - 1 666
6 (6). Іспанія - 1648
7 (10). Італія - 1642
8 (7). Аргентина - 1 641
9 (8). Уругвай - 1 639
10 (12). Данія - 1614
... 12 (13). Німеччина - 1609
... 13 (16). Швейцарія - 1606
... 16 (14). Нідерланди - 1598
... 23 (23). Австрія - 1523
... 24 (24). Україна - 1515
... 62 (65). Північна Македонія - 1 374
Раніше, Шевченко просить УПЛ перенести дату завершення сезону.