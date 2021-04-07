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Україна зберегла 24-е місце у рейтингу ФІФА

Сьогодні 17:10 318 0
ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних збірних команд з футболу
Україна зберегла 24-е місце у рейтингу ФІФА
#Шевченко, #ФІФА

Джерело - isport.ua.

В оновленому рейтингу Міжнародної федерації футболу (ФІФА) від 7 квітня 2021 року збірна України зберегла своє 24-е місце.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

На рахунку підопічних Андрія Шевченка 1515 очок. Наша збірна знаходиться між Австрією і Сербією.

П'ятірка кращих команд в світі не змінилася - лідирує збірна Бельгії, за якою слідують команди Франції, Бразилії, Англії та Португалія.

Рейтинг ФІФА

1 (1). Бельгія - 1783 очок

2 (2). Франція - 1757

3 (3). Бразилія 1 742

4 (4). Англія - 1686

5 (5). Португалія - 1 666

6 (6). Іспанія - 1648

7 (10). Італія - 1642

8 (7). Аргентина - 1 641 

9 (8). Уругвай - 1 639

10 (12). Данія - 1614

... 12 (13). Німеччина - 1609

... 13 (16). Швейцарія - 1606

... 16 (14). Нідерланди - 1598

... 23 (23). Австрія - 1523

... 24 (24). Україна - 1515

... 62 (65). Північна Македонія - 1 374

Раніше, Шевченко просить УПЛ перенести дату завершення сезону.

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