ФІФА може заборонити грати матчі на стадіоні у Тернополі

Джерело - football24.ua.
Директор Центру Симона Візенталя – організації, яка займається захистом прав людини, боротьбою з тероризмом та антисемітизмом – звернувся до президента ФІФА Джанні Інфантіно з проханням відреагувати на перейменування міського стадіону в Тернополі на честь головнокомандувача УПА Романа Шухевича.
Про це повідомляє пресслужба Центру.
Очільник організації Шимон Самуельс закликав Міжнародну федерацію футболу вплинути на УАФ і посприяти забороні проведення матчів на арені, допоки її не перейменують "у дусі статуту ФІФА".
Актуально: Тернопільський місцевий стадіон носитиме ім'я головнокомандувача УПА
У своїй аргументації останній назвав Шухевича "нацистським колаборантом" заявивши, що "ФІФА не повинна асоціюватися з використанням футболу на службі ненависті". Самуельс також попросив Інфантіно винести це питання на обговорення на найближчому Конгресі ФІФА.
Нагадаємо, посол Ізраїлю вимагає скасувати перейменування стадіону в Тернополі.