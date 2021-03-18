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ФІФА може заборонити грати матчі на стадіоні у Тернополі

Сьогодні 15:10 362 1
У ФІФА звернулися з вимогою заборонити грати матчі на стадіоні в Тернополі
ФІФА може заборонити грати матчі на стадіоні у Тернополі
#Тернопіль, #ФІФА

Джерело - football24.ua.

Директор Центру Симона Візенталя – організації, яка займається захистом прав людини, боротьбою з тероризмом та антисемітизмом – звернувся до президента ФІФА Джанні Інфантіно з проханням відреагувати на перейменування міського стадіону в Тернополі на честь головнокомандувача УПА Романа Шухевича.

Про це повідомляє пресслужба Центру.

Очільник організації Шимон Самуельс закликав Міжнародну федерацію футболу вплинути на УАФ і посприяти забороні проведення матчів на арені, допоки її не перейменують "у дусі статуту ФІФА".

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У своїй аргументації останній назвав Шухевича "нацистським колаборантом" заявивши, що "ФІФА не повинна асоціюватися з використанням футболу на службі ненависті". Самуельс також попросив Інфантіно винести це питання на обговорення на найближчому Конгресі ФІФА.

Нагадаємо, посол Ізраїлю вимагає скасувати перейменування стадіону в Тернополі.

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