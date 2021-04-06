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Захисник Динамо не зіграє до кінця сезону через травму

Сьогодні 23:14 474 0
Микита Бурда не допоможе Динамо у поточному сезоні
Захисник Динамо не зіграє до кінця сезону через травму
#Динамо, #Бурда

Джерело - ТаТоТаке.

Захисник Динамо Микита Бурда вже не зіграє у нинішньому сезоні через травму ахілла.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

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Бурда проходить відновлення в Сербії у реабілітолога Андрея Мілутіновича, який раніше допомагав Ліонелю Мессі, Андрій Ярмоленко та іншим гравцям.

Лікування проходить в два етапи, між ними буде тижнева пауза. Завдання Бурди – повернутися перед літніми навчально-тренровочнимі зборами команди.

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