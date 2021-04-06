Джерело - ТаТоТаке.
Захисник Динамо Микита Бурда вже не зіграє у нинішньому сезоні через травму ахілла.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
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Бурда проходить відновлення в Сербії у реабілітолога Андрея Мілутіновича, який раніше допомагав Ліонелю Мессі, Андрій Ярмоленко та іншим гравцям.
Лікування проходить в два етапи, між ними буде тижнева пауза. Завдання Бурди – повернутися перед літніми навчально-тренровочнимі зборами команди.
Бурда отримав травму під час контрольного матчу з Колосом, діагноз – розрив ахіллового сухожилля