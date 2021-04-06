Микита Бурда не допоможе Динамо у поточному сезоні

Джерело - ТаТоТаке.

Захисник Динамо Микита Бурда вже не зіграє у нинішньому сезоні через травму ахілла.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Актуально: Бурда про травму: Найгірше вже позаду

Бурда проходить відновлення в Сербії у реабілітолога Андрея Мілутіновича, який раніше допомагав Ліонелю Мессі, Андрій Ярмоленко та іншим гравцям.

Лікування проходить в два етапи, між ними буде тижнева пауза. Завдання Бурди – повернутися перед літніми навчально-тренровочнимі зборами команди.

Бурда отримав травму під час контрольного матчу з Колосом, діагноз – розрив ахіллового сухожилля