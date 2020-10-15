Бурда про травму: Найгірше вже позаду

Джерело - Чемпіон.
Захисник київського Динамо Микита Бурда продовжує відновлюватися від травми отриманої в матчі чемпіонату України проти Колоса.
Про це повідомляє Sixteen Football Agency
Українець порвав ахіллове сухожилля, а на відновлення потрібно близько шести місяців. Наразі Бурда повернувся до Києва після операції в Мюнхені.
"Найжахливіше, вже позаду ... Тепер починається найскладніше. Ми повернемося ще сильніше!", - йдеться в повідомленні.
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"Самое ужасное, уже позади... Теперь начинается самое сложное" ⠀ Мы вернёмся ещё сильнее!!!!!! ⠀ 🔥 "The most awful, is already behind... Now the most difficult began" ⠀ We will come back more stronger!!! ⠀ WE NEVER GIVE UP 🦁🦁🦁 #sixteenfootballagencyfamily @n.burda26 @fc_dynamo_kyiv @ivan_pirozhenko_16 #nikitaBurda #НикитаБурда #динамоКиев