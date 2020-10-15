Бурда про травму: Найгірше вже позаду

Микита Бурда переніс операцію

Джерело - Чемпіон.

Захисник київського Динамо Микита Бурда продовжує відновлюватися від травми отриманої в матчі чемпіонату України проти Колоса.

Про це повідомляє Sixteen Football Agency

Українець порвав ахіллове сухожилля, а на відновлення потрібно близько шести місяців. Наразі Бурда повернувся до Києва після операції в Мюнхені.