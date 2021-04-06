Кривцов: Боротьба за золото триває

Боротьба за чемпіонство в УПЛ у цьому сезоні не завершена.

Про це розповів захисник Шахтаря Сергій Кривцов.

"У таких іграх важливо забити першими (проти Ворскли - прим). Ми це зробили. Потім у нас відразу ж був момент у Манора Соломона - не реалізували. У таких іграх, якщо забиваєш два м'ячі, то це практично перемога, що цей матч і підтвердив.

Я думаю, що по руху і по малюнку гри ми показали гарну форму. Поки математичні шанси на чемпіонство є - ми граємо до кінця. Зрозуміло, що ми у такій ситуації, коли не все від нас залежить. Але ми граємо кожен матч на перемогу, тож боротьба за золото триває", - сказав Кривцов.