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Кривцов: Боротьба за золото триває

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Сергій Кривцов прокоментував перемогу над Ворсклою та боротьбу за чемпіонство в УПЛ
Кривцов: Боротьба за золото триває
#Шахтар, #Кривцов

Джерело - espreso.tv.

Боротьба за чемпіонство в УПЛ у цьому сезоні не завершена.

Про це розповів захисник Шахтаря Сергій Кривцов.

"У таких іграх важливо забити першими (проти Ворскли - прим). Ми це зробили. Потім у нас відразу ж був момент у Манора Соломона - не реалізували. У таких іграх, якщо забиваєш два м'ячі, то це практично перемога, що цей матч і підтвердив.

Я думаю, що по руху і по малюнку гри ми показали гарну форму. Поки математичні шанси на чемпіонство є - ми граємо до кінця. Зрозуміло, що ми у такій ситуації, коли не все від нас залежить. Але ми граємо кожен матч на перемогу, тож боротьба за золото триває", - сказав Кривцов.

Після 20-го туру УПЛ відрив Динамо від Шахтаря складає 7 очок за 6 турів до кінця чемпіонату.

Раніше, Циганик назвав фаворита чемпіонської гонки в УПЛ.

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