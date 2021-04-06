Ліга чемпіонів входить у завершальну стадію: розклад чвертьфінальних матчів турніру

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 6 березня, двома матчами розпочнеться чвертьфінальна стадія Ліги чемпіонів 2020/21. Українські вболівальники, напевне, з найбільшим інтересом чекають на матчі Манчестер Сіті, за який грає наш Олександр Зінченко.
Розклад матчів 1/4 фіналу ЛЧ
6 квітня
22:00. Манчестер Сіті - Боруссія Дортмунд
22:00. Реал Мадрид - Ліверпуль
7 квітня
22:00. Баварія - ПСЖ
22:00. Порту - Челсі
Матчі-відповіді
13 квітня
22:00. ПСЖ - Баварія
22:00. Челсі - Порту
14 квітня
22:00. Боруссія Д. - Манчестер Сіті
22:00. Ліверпуль - Реал
Нагадаємо, за регламентом турніру, півфінальні пари УЄФА визначив зазделегіть.