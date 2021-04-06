 Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу: розклад матчів, трансляції | Футбол | Champion.com.ua
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Ліга чемпіонів входить у завершальну стадію: розклад чвертьфінальних матчів турніру

Сьогодні 17:45 425 0
Ліга чемпіонів входить у завершальну стадію: розклад чвертьфінальних матчів турніру

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 березня, двома матчами розпочнеться чвертьфінальна стадія Ліги чемпіонів 2020/21. Українські вболівальники, напевне, з найбільшим інтересом чекають на матчі Манчестер Сіті, за який грає наш Олександр Зінченко.

Розклад матчів 1/4 фіналу ЛЧ

6 квітня

22:00. Манчестер Сіті - Боруссія Дортмунд

22:00. Реал Мадрид - Ліверпуль

7 квітня

22:00. Баварія - ПСЖ

22:00. Порту - Челсі

Матчі-відповіді

13 квітня

22:00. ПСЖ - Баварія

22:00. Челсі - Порту

14 квітня

22:00. Боруссія Д. - Манчестер Сіті

22:00. Ліверпуль - Реал

Нагадаємо, за регламентом турніру, півфінальні пари УЄФА визначив зазделегіть.

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