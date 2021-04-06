Всі міста-господарі Євро-2020 повідомили про готовність провести матчі з глядачами

Джерело - Чемпіон.
Всі 12 міст, які прийматимуть матчі чемпіонату Європи-2020 року, повідомили УЄФА про готовність допустити уболівальників на трибуни.
Про це повідомляє Daily Mail.
Місцеві організатори повинні були до 7 квітня повідомити про це УЄФА, в іншому випадку вони ризикували втратити право на проведення матчів турніру. Проте, очікується, що всі сторони підтвердять присутність вболівальників, коли вони подадуть свої заявки 7 квітня.
Зазначається, що при цьому в деяких містах готові допустити глядачів в кількості 10% від місткості стадіону, що не влаштовує УЄФА і президента цієї організації Александера Чеферіна. Остаточне рішення про допуск глядачів на матчі Євро-2020 буде прийнято до 20 квітня.
Також в матеріалі повідомляється, що найбільш проблемним з міст є Дублін. Представник Міністерства спорту Ірландії заявив, що уряд на цей час не в змозі надати гарантії мінімального показника кількості глядачів.
Перенесений через пандемію COVID-19 Євро-2020 відбудеться з 11 червня по 11 липня 2021 року.
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