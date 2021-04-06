Манчестер Сіті знайшов заміну Фернандінью

Містяни можуть підписати півзахисника Шеффілда

Англійський Манчестер Сіті націлився на 23-річного опорного півзахисника ФК Шеффілд Юнайтед і збірної Норвегії Сандера Берге.

Про це повідомляє Voetbal24.be.

Містяни бачать у Берге потенційну заміну 35-річному бразильському хавбеку Фернандінью, який наступного літа стане вільним агентом.

Берге виступає за Шеффілд Юнайтед із січня 2020 року після переходу з Генка за €24 мільйони. У поточному сезоні Сандер провів за англійську команду 14 матчів у всіх турнірах, де забив один гол і віддав одну результативну передачу.

Контракт Берге з Шеффілдом розрахований до літа 2024 року. Орієнтовна вартість гравця складає €18 мільйонів.

В активі Берге 24 матчі за збірну Норвегії, де він забив один м'яч.

Нагадаємо, Гацеган розсудить Манчестер Сіті та Боруссію.