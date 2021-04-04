Гацеган розсудить Манчестер Сіті та Боруссію

Матч відбудеться у вівторок, 6 квітня

Джерело - Чемпіон.

Стала відома суддівська бригада, яка працюватиме у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Боруссія.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Матч відбудеться у вівторок, 6 квітня. Початок о 22:00.

Матч між Манчестер Сіті і Боруссії Дортмунд розсудить румун Овідіу Гацеган. Асистенти арбітра Октавіан Совре, Себастьян Георге. Четвертий арбітр Іштван Ковач Відеопомічники арбітра: Марко Ді Белло, Паоло Валері (обидва - Італія)

Нагадаємо, Манчестер Сіті без Зінченка переміг Лестер.