 Гацеган розсудить Манчестер Сіті та Боруссію | Футбол | Champion.com.ua
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Гацеган розсудить Манчестер Сіті та Боруссію

Сьогодні 14:11 235 0
Матч відбудеться у вівторок, 6 квітня
Гацеган розсудить Манчестер Сіті та Боруссію
#Манчестер Сіті, #Боруссія

Джерело - Чемпіон.

Стала відома суддівська бригада, яка працюватиме у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Боруссія.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Матч відбудеться у вівторок, 6 квітня. Початок о 22:00.

Матч між Манчестер Сіті і Боруссії Дортмунд розсудить румун Овідіу Гацеган. Асистенти арбітра Октавіан Совре, Себастьян Георге. Четвертий арбітр Іштван Ковач Відеопомічники арбітра: Марко Ді Белло, Паоло Валері (обидва - Італія)

Нагадаємо, Манчестер Сіті без Зінченка переміг Лестер.

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