Мілан повісив цінник на Рафаела Леау

Джерело - sport.ua.
Мілан може продати 21-річного португальського форварда Рафаела Леау за €40 мільйонів наступного літа.
Про це повідомляє Calciomercato.
Россонері не горять бажанням розлучатися з футболістом, але готові його відпустити, якщо покупець заплатить необхідну суму.
Леау захищає кольори Мілана з літа 2019 року після переходу з Лілля за €29,5 мільйонів. У поточному сезоні нападник провів за італійську команду 32 матчі у всіх турнірах, де забив 6 м'ячів і віддав 5 результативних передач.
Контракт Леау з Міланом розрахований до літа 2024 року.
В активі Рафаела 12 матчів за збірну Португалії U-21, де він забив один гол.
Раніше, Ювентус влітку хоче підписати хавбека Мілана.