Мілан повісив цінник на Рафаела Леау

Італійський клуб може продати португальця наступного літа

Мілан може продати 21-річного португальського форварда Рафаела Леау за €40 мільйонів наступного літа.

Про це повідомляє Calciomercato.

Россонері не горять бажанням розлучатися з футболістом, але готові його відпустити, якщо покупець заплатить необхідну суму.

Леау захищає кольори Мілана з літа 2019 року після переходу з Лілля за €29,5 мільйонів. У поточному сезоні нападник провів за італійську команду 32 матчі у всіх турнірах, де забив 6 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

Контракт Леау з Міланом розрахований до літа 2024 року.

В активі Рафаела 12 матчів за збірну Португалії U-21, де він забив один гол.

Раніше, Ювентус влітку хоче підписати хавбека Мілана.