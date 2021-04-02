Трубін назвав своє амбітне завдання

Воротар Шахтаря Анатолій Трубін хоче у складі збірної України зіграти на Євро-2020.

Про це заявив сам футболіст.

"Чесно кажучи, це була мрія. Ти вперто працюєш - і праця винагороджується. Звичайно, я думав про збірну України, мріяв. Це позитивний момент і приємні емоції. Але засмучені результатом, тому що потрібно було вигравати. В цілому, було у нас багато моментів, які не реалізували. Не вистачило реалізації, одного удару. Мені про свою гру важко сказати, тому що моментів біля воріт не було майже. Не брав участі майже в грі, кілька епізодів всього.

"Хлопці привітали з дебютом. Головний тренер був засмучений, тому просто потиснув руку і привітав. Через результат не було у всіх позитивних емоцій. Андрій Пятов підтримав, сказав, що молодець і сказав, що зіграв впевнено.

Тепер хочеться потрапити на Євро. Але все залежить від мене, як проведу залишок сезону. Потрібно працювати, а там подивимося", - сказав Трубін.