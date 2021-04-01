Ювентус оштрафує трьох гравців за порушення карантину

Джерело - sport.ua.
Ювентус оштрафує Вестоні Маккенні, Пауло Дибалу та Артура за порушення карантинних обмежень.
Про це повідомляє La Stampa.
Кілька днів тому Маккенні організував у себе вдома вечірку, на яку покликав Дибалу, Артура і ще кількох друзів. Сусіди помітили велике скупчення людей в будинку і викликали поліцію.
Співробітники поліції виписали всім передбачені законом 400 євро штрафу. Тепер же на гравців чекають штрафи з боку клубу, які, швидше за все, будуть набагато більшими.
Раніше повідомлялося, що Роналду залишиться в Ювентусі за однієї умови.