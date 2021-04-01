Ювентус оштрафує трьох гравців за порушення карантину

Маккенні організував вечірку у себе вдома

Ювентус оштрафує Вестоні Маккенні, Пауло Дибалу та Артура за порушення карантинних обмежень.

Про це повідомляє La Stampa.

Кілька днів тому Маккенні організував у себе вдома вечірку, на яку покликав Дибалу, Артура і ще кількох друзів. Сусіди помітили велике скупчення людей в будинку і викликали поліцію.

Співробітники поліції виписали всім передбачені законом 400 євро штрафу. Тепер же на гравців чекають штрафи з боку клубу, які, швидше за все, будуть набагато більшими.

Раніше повідомлялося, що Роналду залишиться в Ювентусі за однієї умови.