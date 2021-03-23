Лідер Мілана заявив про бажання грати у складі Галатасарая

Чалганоглу тисне на міланський клуб

Джерело - Football Italia.

Турецький плеймейкер італійського Мілана Хакан Чалганоглу не виключає переїзду до турецького Галатасарая.

Про це заявив сам футболіст.

"Я сподіваюся, що в майбутньому буду грати за “Галатасарай”. Чому ні? Я зробив тату з левом, бо вболіваю за Галатасарай", - зазначив Чалганоглу.

Напередодні гравець прибув до Туреччини, приєднався до своєї національної збірної. Телебачення взяло інтерв’ю у нього в Стамбулі й Чалганоглу зізнався про можливий переїзд до столиці.

Контракт турецького гравця з Міланом закінчується в кінці сезону, але россонері впевнені, що досягнуть згоди з Чалханоглу протягом найближчих кількох тижнів.

Агент Хакана зустрічався з директорами клубу минулого місяця, але вони досі не погодили суму зарплати.

Водночас послугами Чалханоглу цікавляться Ювентус і Манчестер Юнайтед.

Раніше, Мілан вирвав перемогу у Фіорентини в 28 турі Серії А.