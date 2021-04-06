Можуть оголосити найближчим часом

ПСЖ зумів домовитися про продовження співпраці з форвардом Неймаром, чий поточний контракт завершується влітку 2022 року.

Про це повідомляє AS.

Новий договір, про який повинні оголосити найближчим часом, буде діяти до 2026 року.

Незважаючи на недавній скандал за участю бразильця, клуб націлений зберегти Неймара, оскільки є ризик втратити Кіліана Мбаппе, який поки відмовляється продовжувати контракт.

Контракт Мбаппе закінчується влітку 2022 року, тому ПСЖ може продати нападника цього літа, якщо француз не підпише нову угоду.

Раніше, Неймар запросив Мессі до ПСЖ.