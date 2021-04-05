Аллегрі зустрівся з президентом Ювентуса

У Ювентусі може змінитися головний тренер

Екснаставник Ювентуса Массіміліано Аллегрі зустрівся з президентом туринського клубу Андреа Аньєллі.

Про це повідомляє Tuttosport.

Про зміст їхньої розмови даних немає.

Джерело стверджує, що Аллегрі був би радий повернутися в Ювентус, але не хоче робити це посеред сезону. Проблемою може стати конфлікт фахівця з віцепрезидентом Павлом Недведом і спортивним директором Фабіо Паратічі.

53-річний Массіміліано Аллегрі п'ять разів вигравав з Ювентусом чемпіонат Італії, чотири рази виграв Кубок Італії і двічі - Суперкубок країни. При ньому команда двічі вийшла в фінал Ліги чемпіонів.

Раніше, Ювентус поставив ультиматум Пірло.