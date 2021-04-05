Ювентус поставив ультиматум Пірло

Андреа Пірло може втратити посаду головного тренера Ювентуса

Ювентус може звільнити головного тренера Андреа Пірло у випадку поразки від Наполі у Серії А.

Про це повідомляє Football-Italia.

За інформацією джерела, туринці звільнять фахівця, якщо клуб програє Наполі в матчі чемпіонату Італії, який відбудеться 7 квітня.

Виконуючим обов'язки головного тренера до кінця сезону може стати асистент італійського тренера Ігор Тудор.

Наразі Ювентус із 56 очками займає п'яте місце в чемпіонаті Італії.

Нагадаємо, у Ювентусі визначили майбутнє Морати.