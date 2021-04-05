У Ювентусі визначили майбутнє Морати

Альваро Мората може повернутися у Мадрид

Ювентус не продовжуватиме оренду 28-річного іспанського нападника Альваро Морати.

Про це повідомляє Sports Finding.

Мората влітку, найімовірніше, повернеться до Мадрида. Ювентус не готовий викласти 10 млн євро за продовження дії орендної угоди з Атлетіко.

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Керівництво туринців прагне зекономити на фоні фінансових проблем, спровокованих пандемією коронавірусу. "Б'янконері" сподіваються у найближче трансферне вікно заманити на Апенніни Серхіо Агуеро. Аргентинець отримає статус вільного агента після завершення сезону.

У поточному сезоні Мората зіграв 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 16 м'ячів і віддав 12 результативних передач.

Нагадаємо, Мората не хоче повертатися в Атлетіко.