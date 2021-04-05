Мораес: Я пройшов через дуже важкий період

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес виділив важливість дубля у матчі проти Ворскли.

Про це розповів сам нападник.

Актуально: Ворскла - Шахтар 0:2. Огляд матчу

"Дуже важливий і особливий день! Напередодні вночі я обмірковував свій останній рік, від минулого дня народження й до цього. Пройшов у житті через велику кількість складних моментів, утратив кількох важливих для мене людей. Це був дуже важкий період, який я провів, не спілкуючись ні з ким, крім своєї сім’ї. Розумію, що і весь світ також переживає складний час. Але зараз – дуже особливий день. Я багато чого навчився та побачив близьких людей, тих, хто справді мене підтримував, – у клубі, в збірній, моїх друзів, родину, вболівальників. Я щасливий сьогодні бачити тих, хто мене підтримує завжди. Дуже важлива перемога Шахтаря, мій день народження, два м'ячі й 100 голів в УПЛ.

Для мене важливо завжди перемагати, завжди допомагати клубові. Важливо підтримувати менталітет переможця. Звичайно, 100 голів у чемпіонаті – чудовий рубіж у кар'єрі", - розповів Мораес.