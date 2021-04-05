Агент спростував повернення Дентіньйо у Бразилію

32-річний універсальний півзахисник Шахтаря Дентіньйо не планує повертатися у Корінтіанс.

Про це розповів агент гравця Жилберту Сілва

"У якийсь момент Дентіньйо може повернутися до Бразилії. Його контракт з Шахтарем закінчується в листопаді, так що все може бути. Дентіньйо давно виїхав з країни. У нього дуже сильний зв'язок з Корінтіансом, але ми ще не ведемо переговорів з клубами з Бразилії. Ми будемо чекати слушного моменту", - сказав Сілва.