Агент спростував повернення Дентіньйо у Бразилію

Джерело - sport.ua.
32-річний універсальний півзахисник Шахтаря Дентіньйо не планує повертатися у Корінтіанс.
Про це розповів агент гравця Жилберту Сілва
"У якийсь момент Дентіньйо може повернутися до Бразилії. Його контракт з Шахтарем закінчується в листопаді, так що все може бути. Дентіньйо давно виїхав з країни. У нього дуже сильний зв'язок з Корінтіансом, але ми ще не ведемо переговорів з клубами з Бразилії. Ми будемо чекати слушного моменту", - сказав Сілва.
Раніше, Дентіньйо відмовився підписувати новий контракт з Шахтарем.