Дентіньйо відмовився підписувати новий контракт з Шахтарем

Бразилець роздумує над поверненням до Бразилії

32-річний універсальний півзахисник Шахтаря Дентіньйо в найближчому майбутньому може повернутися до Бразилії.

Про це повідомляє ESPN.

Донецький клуб запропонував футболістові продовжити контракт, що закінчується, але той відповів категоричною відмовою.

Тепер Дентіньйо може самостійно обирати наступний клуб для продовження кар'єри.

В останні три трансферних вікна з пропозиціями щодо Дентіньйо на Шахтар виходив Корінтіанс, але кожен раз український клуб відповідав відмовою. Зараз для того, щоб повернутися в рідний для себе клуб Дентіньйо доведеться піти на істотне зниження зарплати, тому, що Корінтіанс нині перебуває не в кращій економічній ситуації.

Відзначимо, що за даними джерела, контракт Дентіньйо з Шахтарем закінчується 30 червня.

Вперше про бажання Шахтаря продовжити контракт з Дентіньйо на початку нинішнього року повідомляв журналіст Хорхе Нікола, який нині також є першоджерелом даної інформації.

У нинішньому сезоні Дентіньйо провів за гірників 14 матчів, в яких відзначився 3 забитими м'ячами і 1 результативною передачею.

Нагадаємо, Степаненко повернувся у загальну групу Шахтаря.