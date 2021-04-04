 Олександрія - Динамо 1:2. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Олександрія - Динамо 1:2. Огляд матчу

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Олександрія - Динамо 1:2. Огляд матчу
#Олександрія, #Динамо, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Динамо здобуло мінімальну перемогу над Олександрією в 20 турі української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
20 тур, 4 квітня

Олександрія - Динамо 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 14 Сітало, 1:1 - 35 Шапаренко(П), 1:2 - 90 Родрігес

Олександрія: Паньків, Баболго, Ковалець(Мельник 90+1), Третьяков, Мірошніченко, Лучкевич(Стецьков 84), Сітало(Устименко 75), Пашаєв, Гречишкін, Банада, Бондаренко

Запасні: Білик, Мельник, Стецьков, Калюжний, Дришлюк, Глоба, Шастал, Новіков, Устименко

Динамо: Бущан, Попов, Сидорчук, Шапаренко(Шепелєв 83), Де Пена(Родрігес 73), Миколенко, Караваєв, Забарний, Буяльський, Бєсєдін(Гармаш 88), Кендзьора

Запасні: Бойко, Шепелєв, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Родрігес, Сідклей, Тимчик, Сирота

Жовті картки: Третьяков(37), Попов(55), Кендзьора(60), Родрігес(76)

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