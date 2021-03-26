 Кобін пояснив відхід з Миная | Футбол | Champion.com.ua
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Кобін пояснив відхід з Миная

Сьогодні 17:17 190 0
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Кобін пояснив відхід з Миная
#Кобін, #Минай

Джерело - Денисов Time.

Колишній головний тренер Миная Василь Кобін пояснив свій гучний відхід з клубу.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Хочу висловити неймовірну подяку керівникам Миная, які повірили в мене як у тренера, надали мені, так би мовити, майданчик для розвитку. Вважаю, я скористався нагодою сповна. Ми разом навіть не рухались, а бігли у своєму розвитку. Зрозуміло, зараз наступив такий період, що команда десь призупинилась у прогресі, на це все є причини, які можна довго перераховувати.

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Скандалу не було. Хтось запустив інформацію перед грою з Маріуполем, що таке може трапитись. Я раніше подавав у відставку, але керівництво не прийняло її. Це було ще кілька турів тому, після поразки від Олександрії (матч 15-го туру – прим.). Я відчув, що команді необхідна свіжа тренерська ідея. Я зателефонував президенту, сказав йому це, але він у категоричній формі відмовив.

Перед грою з Маріуполем з'явилась інформація, що можливо все. Зі мною ніхто не зв'язувався. Команда мала вихідні, оскільки команді потрібен був відпочинок перед серйозною боротьбою за виживання. Ми приїхали додому, керівництво вирішило терміново зібрати команду. Розмова була досить довгою.

Президент поставив питання, як вийти з ситуації, я розповів своє бачення, аби це не нашкодило команді. Керівництво запропонувало свій варіант, і наші погляди не зійшлись. Звинувачувати когось не збираюсь, щиро люблю Минай", – розповів Кобін.

Після 18 турів Минай посідає передостанню сходинку УПЛ, випереджаючи Рух всього на одне очко.

 

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