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Маріуполь перестріляв Інгулець у 20 турі УПЛ

Сьогодні 15:55 183 0
Маріуполь перервав безвиграшну серію в УПЛ
Маріуполь перестріляв Інгулець у 20 турі УПЛ
#Маріуполь, #УПЛ, #Інгулець

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь у 20 турі УПЛ вдома обіграв Інгулець.

Матч завершився з рахунком 4:3. 

Чемпіонат України – УПЛ
20 тур, 03 квітня

Маріуполь – Інгулець 4:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 45+3 Бондаренко (пен), 2:0 - 46 Бондаренко, 2:1 - 52 Плохотнюк, 2:2 - 53 Коваленко, 3:2 - 60 Бондаренко (пен), 4:2 - 67 Стасюк, 4:3 - 88 Шевцов

ФК Маріуполь: Олег Кудрик, Олексій Биков, Сергій Чоботенко, Дмитро Топалов, Дмитро Мишньов, Олег Очеретько (Олексій Кащук 73), Кирило Меліченко (Ігор Кірюханцев 46), Артем Бондаренко (Максим Чех 68), В'ячеслав Танковський (Данило Сагуткін 85), Андрій Кулаков, Петро Стасюк (Олександр Драмбаєв 85)

Інгулець: Артем Малиш, Мохамед Алі Бен Салем, Євген Запорожець (Ігор Чайковський 73), Младен Бартуловіч (Олександр Козак 46), Олександр Кучеренко, Михайло Плохотнюк (Ілля Шевцов 73), Михайло Шишка, Денис Балан, Артем Щедрий (Ілля Коваленко 46), Андрій Семенко, Микола Квасний

Попередження: В'ячеслав Танковський 71, Максим Чех 74, Олег Кудрик 87, Дмитро Мишньов 87 - Микола Квасний 19, Младен Бартуловіч 24, Андрій Семенко 59

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