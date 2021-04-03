Зідан відреагував на травму Рамоса

Зінедін Зідан прокоментував травму Серхіо Рамоса

Головний тренер Реала Зінедін Зідан відреагував на травму капітана команди Серхіо Рамоса, через яку захисник пропустить важливі матчі проти Ліверпуля в Лізі чемпіонів і Барселони в Ла-Лізі.

Про це розповів сам французький спеціаліст.

"Ніхто не винен в травмі Рамоса - ні національна збірна, ні Реал. Це футбол. У цьому сезоні з такими моментами зіткнулися багато команд. Так, нам не подобається ця частина футболу, але травми відбуваються, і це потрібно приймати. Ми хочемо, щоб Серхіо відновився якомога швидше. Ми знаємо, наскільки він важливий для Реала і як гравець, і як капітан. Ми хочемо, щоб він завжди був з нами, але зараз потрібно думати про тих гравців, які є в моєму розпорядженні. Зараз ми дивимося тільки на майбутню гру проти Ейбара, вона буде визначати все інше. Ми повинні бути готові, а про Ліверпуль і Барселону будемо думати потім", - розповів Зідан.

Нагадаємо, лише в лютому Рамос переніс операцію на коліні, і відновився лише до матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аталанти (16 березня).