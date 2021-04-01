Рамос не зіграє з Ліверпулем і Барселоною

Капітан Реала вибув приблизно на місяць

У капітана Реала Серхіо Рамоса лікарі діагностували пошкодження литкового м'яза.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Орієнтовний термін відновлення після таких травм - приблизно місяць. Це означає, що Рамос пропустить обидва чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля, а також матч Ла Ліги проти Барселони, який відбудеться 10 квітня.

Нагадаємо, лише в лютому Рамос переніс операцію на коліні, і відновився лише до матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аталанти (16 березня).