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Президент Колоса: Я Селезньову плачу гроші, а він - що попало

Сьогодні 20:39 578 0
Засуха зробив зізнання щодо Селезньова
Президент Колоса: Я Селезньову плачу гроші, а він - що попало
#Селезньов, #Засуха, #Колос

Джерело - Чемпіон.

Президент Колоса Андрій Засуха тричі за півроку хотів прибрати Селезньова з команди, але за форварда заступався головний тренер Руслан Костишин.

Про це заявив сам менеджер.

"Я в грудні, ні, в листопаді, сказав Руслану (Костишину - прим. ред.), що я не хочу Селезньова. Давай з ним будемо прощатися. Говорив, що це не футбол, такі гроші... За такі гроші ми можемо когось взяти, хто буде грати в футбол.

На що мені Костишин каже: "Ні. Після зборів побачите". Це мені мій тренер говорить! Це неправда, що він не хотів його в команді перед зборами.

Я Селезньова тричі хотів відправити. За півроку. Він мені не кум та не сват. Вони (Костишин і Лисицький - прим. ред.) мене вмовили його взяти. Я йому плачу гроші, а він - що попало. Господи, прости. Цю фразу виріжте точно.

У нього не все складалося так, як мені б хотілося", - розповів Засуха.

Контракт Селезньова належить Колосу, але футболіст був виключений зі складу команди після конфлікту із головним тренером Русланом Костишиним на зимових навчально-тренувальних зборах.

У поточному сезоні Селезньов провів за Колос 12 матчів у всіх турнірах, де забив 5 м'ячів і віддав одну результативну передачу.

Раніше, Костишин і Засуха поставили крапку в історії із Селезньовим.

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