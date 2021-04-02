Президент Колоса: Я Селезньову плачу гроші, а він - що попало

Президент Колоса Андрій Засуха тричі за півроку хотів прибрати Селезньова з команди, але за форварда заступався головний тренер Руслан Костишин.

Про це заявив сам менеджер.

"Я в грудні, ні, в листопаді, сказав Руслану (Костишину - прим. ред.), що я не хочу Селезньова. Давай з ним будемо прощатися. Говорив, що це не футбол, такі гроші... За такі гроші ми можемо когось взяти, хто буде грати в футбол.

На що мені Костишин каже: "Ні. Після зборів побачите". Це мені мій тренер говорить! Це неправда, що він не хотів його в команді перед зборами.

Я Селезньова тричі хотів відправити. За півроку. Він мені не кум та не сват. Вони (Костишин і Лисицький - прим. ред.) мене вмовили його взяти. Я йому плачу гроші, а він - що попало. Господи, прости. Цю фразу виріжте точно.

У нього не все складалося так, як мені б хотілося", - розповів Засуха.