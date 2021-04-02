Ярмоленко ще не готовий до повернення на футбольне поле

Наставник команди розповів невтішні новини про здоров'я українця

Джерело - ФК Вест Гем.

Півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко поки не готовий повернутися на поле і допомогти своїй команді.

Про це заявив наставник молотобійців Девід Моєс.

"Ярмоленко ще не готовий. У нього була травма зв'язки коліна, що, на нашу думку, не так уже й погано, але він звернувся до фахівця з цього приводу", - цитує Моєс.

Відзначимо, що Ярмоленко не грав за основну команду Вест Гема з лютого. Він приїжджав на березневі матчі збірної, але достроково покинув розташування національної команди.