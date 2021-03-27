Ярмоленко покинув збірну України

Джерело - uaf.ua.
Півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко не зможе допомогти збірній Україні у матчі проти Фінляндії.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Актуально: Україна - Фінляндія: анонс і прогноз матчу
У Андрія Ярмоленка присутні залишкові наслідки травми, які не дають атакувальному хаву бути готовим до найближчих поєдинків.
"З огляду на це Андрій Шевченко прийняв рішення відпустити Ярмоленка з розташування головної команди країни — Андрій буде завершувати процес реабілітації в клубі", - йдеться в повідомленні.