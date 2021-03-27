 Ярмоленко покинув збірну України | Футбол | Champion.com.ua
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Ярмоленко покинув збірну України

Сьогодні 21:49 484 0
Андрій Ярмоленко покинув розташування збірної України
Ярмоленко покинув збірну України
#Україна, #Шевченко, #Ярмоленко

Джерело - uaf.ua.

Півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко не зможе допомогти збірній Україні у матчі проти Фінляндії.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

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У Андрія Ярмоленка присутні залишкові наслідки травми, які не дають атакувальному хаву бути готовим до найближчих поєдинків.

"З огляду на це Андрій Шевченко прийняв рішення відпустити Ярмоленка з розташування головної команди країни — Андрій буде завершувати процес реабілітації в клубі", - йдеться в повідомленні.

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