Ювентус готовий купити хавбека Сассуоло за €40 мільйонів

Джерело - sport.ua.
Туринський Ювентус зацікавлений у викупі контракту 23-річного опорного півзахисника Сассуоло Мануеля Локателлі.
Про це повідомляє Goal.com.
Сассуоло хоче отримати за свого футболіста €40 мільйонів. Ювентус хоче включити в угоду 21-річного захисника Джанлуку Фработту і 20-річного півзахисника Ніколо Фаджолі.
У поточному сезоні Локателлі провів за Сассуоло 25 матчів у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі і віддав 2 результативні передачі.
Контракт Локателлі із Сассуоло розрахований до літа 2023 року.
Раніше, Ювентус оштрафує трьох гравців за порушення карантину.