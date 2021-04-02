Ювентус готовий купити хавбека Сассуоло за €40 мільйонів

Туринському клубу потрібен Мануель Локателлі

Туринський Ювентус зацікавлений у викупі контракту 23-річного опорного півзахисника Сассуоло Мануеля Локателлі.

Про це повідомляє Goal.com.

Сассуоло хоче отримати за свого футболіста €40 мільйонів. Ювентус хоче включити в угоду 21-річного захисника Джанлуку Фработту і 20-річного півзахисника Ніколо Фаджолі.

У поточному сезоні Локателлі провів за Сассуоло 25 матчів у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі і віддав 2 результативні передачі.

Контракт Локателлі із Сассуоло розрахований до літа 2023 року.

Раніше, Ювентус оштрафує трьох гравців за порушення карантину.