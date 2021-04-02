Одеський Чорноморець може змінити власника

Американська компанія Allrights Capital, яка придбала стадіон Чорноморець, готова вкласти гроші в однойменний клуб.

Про це заявив журналіст Олександр Денисов.

"Американці готові перейти до предметних переговорів з Леонідом Клімовим з приводу покупки Чорноморця. Тому що стадіон без клубу сенсу не має. Вони готові придбати Чорноморець, а також зробити реконструкцію стадіону і вивести команду в УПЛ.

Я думаю, це хороші новини для вболівальників Чорноморця", - сказав Денисов.