Одеський Чорноморець може змінити власника

Джерело - Чемпіон.
Американська компанія Allrights Capital, яка придбала стадіон Чорноморець, готова вкласти гроші в однойменний клуб.
Про це заявив журналіст Олександр Денисов.
"Американці готові перейти до предметних переговорів з Леонідом Клімовим з приводу покупки Чорноморця. Тому що стадіон без клубу сенсу не має. Вони готові придбати Чорноморець, а також зробити реконструкцію стадіону і вивести команду в УПЛ.
Я думаю, це хороші новини для вболівальників Чорноморця", - сказав Денисов.
Раніше, Гельзін заявив, що вже відсвяткували перемогу по стадіону Чорноморець, а американці раптом вирішили далі йти без нас.