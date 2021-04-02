Мессі поставив Лапорті умови для продовження свого контракту

Джерело - iSport.ua.
Аргентинський нападник Барселони Ліонель Мессі висунув кілька умов новому президенту команди Жоану Лапорті, при яких готовий продовжити контракт з клубом.
Про це повідомляє Eurosport.
Аргентинець зажадав підписання ТОП-гравця, що має повернути Барселону в боротьбу за перемогу у Лізі чемпіонів.
Також капітан команди хоче, щоб клуб підписав довгострокові контракти з молодими гравцями, зокрема, з Педрі і Ілайшою Моріба.
Контракт Мессі з Барселоною закінчується в червні. Аргентинець заявляв, що прийме рішення щодо свого майбутнього в кінці сезону.
У нинішньому сезоні 33-річний Мессі забив 29 голів і віддав 13 результативних передач в 37 матчах Барселони.
Нагадаємо, ПСЖ хоче продати Ікарді задля трансферу Мессі.