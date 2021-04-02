Мессі поставив Лапорті умови для продовження свого контракту

Капітан Барселони намагається вибити нові контракти молодим талантам команди

Аргентинський нападник Барселони Ліонель Мессі висунув кілька умов новому президенту команди Жоану Лапорті, при яких готовий продовжити контракт з клубом.

Про це повідомляє Eurosport.

Аргентинець зажадав підписання ТОП-гравця, що має повернути Барселону в боротьбу за перемогу у Лізі чемпіонів.

Також капітан команди хоче, щоб клуб підписав довгострокові контракти з молодими гравцями, зокрема, з Педрі і Ілайшою Моріба.

Контракт Мессі з Барселоною закінчується в червні. Аргентинець заявляв, що прийме рішення щодо свого майбутнього в кінці сезону.

У нинішньому сезоні 33-річний Мессі забив 29 голів і віддав 13 результативних передач в 37 матчах Барселони.

Нагадаємо, ПСЖ хоче продати Ікарді задля трансферу Мессі.