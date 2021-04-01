 Мессі поки не обговорює новий контракт з Барселоною | Футбол | Champion.com.ua
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Мессі поки не обговорює новий контракт з Барселоною

Сьогодні 23:39 58 0
Гравець зосереджений на перемогах в турнірах
Мессі поки не обговорює новий контракт з Барселоною
#Мессі, #Барселона

Джерело - sport.ua.

Ліонель Мессі поки не поспішає починати переговори з Барселоною з приводу нового контракту.

Про це повідомляє Marca.

Поточний договір закінчується влітку, проте після того, як вибори президента клубу виграв Жоан Лапорта, з'явилася впевненість, що аргентинець залишиться.

Крім того, Лапорта влітку має намір посилити атаку ТОП-гравцем (імовірно Ерлінгом Голандом), а також запросити співвітчизника Мессі Серхіо Агуеро.

Сам Мессі зараз не хоче заважати команді питанням контракту, так як Барселона веде боротьбу в Ла Лізі та Кубку Іспанії, а тому переговори можуть відкласти на травень.

Нагадаємо, ПСЖ хоче продати Ікарді задля трансферу Мессі.

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