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Трубін відреагував на свій дебют у збірній України

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Анатолій Трубін прокоментував свій дебютний матч у збірній України
Трубін відреагував на свій дебют у збірній України
#Трубін, #Україна, #Казахстан

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін оцінив свій дебют в матчі з Казахстаном (1:1) у відборі ЧС-2022.

Про це розповів сам футболіст.

"Трохи розмиті відчуття після дебюту в національній збірній.

Актуально: Україна - Казахстан 1:1. Огляд матчу

З одного боку радість і гордість від виходу на поле. З іншого - не той результат для команди, що потрібно.

Як завжди, у медалі дві сторони. А у мене ще один привід продовжувати працювати над собою", - написав Трубін.

 
 
 
 
 
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Публикация от Anatoliy Trubin🦁8️⃣1️⃣ (@anatoliytrubin81)

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