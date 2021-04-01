Трубін відреагував на свій дебют у збірній України

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін оцінив свій дебют в матчі з Казахстаном (1:1) у відборі ЧС-2022.

Про це розповів сам футболіст.

"Трохи розмиті відчуття після дебюту в національній збірній.

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З одного боку радість і гордість від виходу на поле. З іншого - не той результат для команди, що потрібно.

Як завжди, у медалі дві сторони. А у мене ще один привід продовжувати працювати над собою", - написав Трубін.