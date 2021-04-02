Серхіо Агуеро може залишитися в АПЛ

Нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро, який в кінці сезону залишить команду, може залишитися в АПЛ.

Про це повідомляє Daily Mail.

Підписати легендарного аргентинця хоче лондонський Челсі, і зараз "сині" є головним фаворитом в боротьбі за футболіста.

Відзначимо, що Агуеро виступає за "місцян" з 2011 року, перейшовши з мадридського Атлетіко за 40 млн євро. Разом з Манчестер Сіті аргентинець чотири рази ставав чемпіоном Англії, п'ять разів виграв Кубок ліги, тричі - Суперкубок країни і один раз Кубок Англії.

У нинішньому сезоні Агуеро відіграв 8 матчів в АПЛ за Манчестер Сіті, в яких забив один гол.

Раніше, Куман ухвалив рішення щодо трансферу Агуеро.