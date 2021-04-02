ПСЖ знизив ціну на Мбаппе

Джерело - sport.ua.
ПСЖ турбують тривалі переговори з форвардом Кіліаном Мбаппе про продовження контракту.
Про це повідомляє Le Parisien.
Парижани готові знизити ціну на 22-річного бомбардира до 120-150 млн євро. Це набагато менше спочатку встановленої ціни у 200 млн євро.
Кіліан захищає кольори ПСЖ з літа 2018 роки після переходу з Монако за 145 млн євро. У поточному сезоні Мбаппе провів за паризький клуб 36 матчів у всіх турнірах, де забив 30 м'ячів і віддав 9 результативних передач.
Нагадаємо, Реал готує трансфер Мбаппе.