ПСЖ знизив ціну на Мбаппе

Кіліан Мбаппе може змінити клуб

ПСЖ турбують тривалі переговори з форвардом Кіліаном Мбаппе про продовження контракту.

Про це повідомляє Le Parisien.

Парижани готові знизити ціну на 22-річного бомбардира до 120-150 млн євро. Це набагато менше спочатку встановленої ціни у 200 млн євро.

Кіліан захищає кольори ПСЖ з літа 2018 роки після переходу з Монако за 145 млн євро. У поточному сезоні Мбаппе провів за паризький клуб 36 матчів у всіх турнірах, де забив 30 м'ячів і віддав 9 результативних передач.

Нагадаємо, Реал готує трансфер Мбаппе.