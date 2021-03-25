Реал готує гучний трансфер

Реал планує наступного літа підписати 22-річного форварда ПСЖ і збірної Франції Кіліана Мбаппе.

При цьому клуб не збирається робити пропозицію про перехід 36-річному португальському бомбардиру Ювентуса Кріштіану Роналду.

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Питання про повернення Роналду обговорювалося керівництвом мадридського клубу, але "вершкові" вважають за краще зосередити свою увагу на молодому Мбаппе.

У поточному сезоні Мбаппе провів за ПСЖ 36 матчів у всіх турнірах, де забив 30 м'ячів і віддав 9 результативних передач.

Контракт Кіліана з французьким клубом розрахований до літа 2022 року.