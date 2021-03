Півзахисник Джорджиніо Вейналдум, ймовірно, покине Ліверпуль в літнє трансферне вікно на правах вільного агента.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

30-річний хавбек не домовився з англійським клубом про продовження контракту. Термін чинної угоди закінчується цього літа.

Барселона працює над організацією переходу Вейналдума. За даними джерела, каталонський клуб запропонував футболістові 3-річну угоду із зарплатою 8 мільйонів євро в рік.

