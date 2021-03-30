Селезньов назвав причини конфлікту у Колосі

35-річний український форвард Євген Селезньов вказав, за чиїм бажанням його відсторонили від виступів за Колос.

Про це розповів сам футболіст.

"Я сам не розумію, що відбувається. Я дійсно цього не розумію. Мене відсторонили за те, що я нібито вийшов на гру в нетверезому стані. Ані доказів, ані підстав ніяких немає.

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Я сам хочу до кінця в цьому розібратися. Цій історії не перший день. Насправді, все просто. За тиждень до цієї історії я конфліктував із другим тренером, я ще з ним грав. І після цього почалося капання у вуха Костишину. Що мене потрібно прибирати, що я не підходжу. Це я все знаю, це мені кажуть джерела.

Хто другий тренер? Ми ще грали з ним в Арсеналі (Селезньов виступав за київський Арсенал з 2007 по 2008 роки — прим.). Кузнецов Сергій. Аути непогано кидав.

Ми поговорили на підвищених тонах. Я думав, що тема закрита, звичайна битовуха. І тут, я ще був у роздягальні, вискакує історія з порушенням режиму. Це смішно звучало. Якщо люди звинувачують, повинні бути якісь докази. Я надав докази, що це все неправда. Після цього версія змінилася. Мовляв, у мене проблема із головним тренером. Але до чого тут тоді порушення режиму? Потім з'явилася версія, що у мене погані відносини всередині команди. Але це озвучено не Костишиним. Скільки я не намагався збиратися, і президент клубу був ініціатором цієї зустрічі, він всіляко її уникає. Я не розумію, чому від мене ховаються. Якщо людині є, що сказати, є чітка позиція, з підставами, з доказами. Але цього ж всього немає, як з'ясувалося.

Кажуть, що клуб нічого не говорив поганого. Але клуб і не спростував. Президенту поставили дитячий ультиматум — або він (головний тренер Руслан Костишин — прим. ред.), або я.

Це правильно було, що мене усунули спочатку, тому що легше поміняти футболіста, ніж тренерський склад. Тоді виникає питання — хто буде платити мені зарплату? Президент, з яким ми тиснули руки? Або Руслан Костишин зі своєї кишені, зі своїх особистих амбіцій, тому що він не хоче бачити мене в команді, це він поставив ультиматум? Прибрати мене з клубу — це було рішення Костишина.

Контракт є. Зарплату за нього поки не виплачують", — розповів Селезньов.