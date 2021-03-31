 Німеччина зазнала сенсаційної поразки, Англія перемогла Польщу. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022 | Футбол | Champion.com.ua
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Німеччина зазнала сенсаційної поразки, Англія перемогла Польщу. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022

Вчора 23:52 908 0
Історичний рекорд Бундестіму зафіксувався на 17-ти поспіль перемогах, здобутих в матчах відбору на ЧС
Німеччина зазнала сенсаційної поразки, Англія перемогла Польщу. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022
#Німеччина, #Франція, #Казахстан

Джерело - Чемпіон.

У третьому турі європейського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу відбулися 14 матчів.

Чемпіонат світу-2022
Кваліфікація, 31 березня
Група В

Греція - Грузія 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 76 Какабадзе (авт), 1:1 - 78 Кварацхвелія

Іспанія - Косово 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 34 Ольмо, 2:0 - 36 Торрес, 2:1 - 70 Халімі, 3:1 - 75 Морено

Група С

Литва - Італія 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 47 Сенсі, 0:2 - 90+4 Іммобіле (пен)

Північна Ірландія - Болгарія 0:0

Група D

Боснія і Герцеговина - Франція 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 61 Грізманн

Україна - Казахстан 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Яремчук, 1:1 - 59 Мужиков

Група F 

Австрія - Данія 0:4 (0:0)

Голи: 0:1 - 58 Сков Ольсен, 0:2 - 63 Мехле, 0:3 - 67 Хойб’єрг, 0:4 - 74 Сков Ольсен

Молдова - Ізраїль 1:4 (1:1)

Голи: 1:0 - 29 Карп, 1:1 - 45+2 захаві, 1:2 - 57 Соломон, 1:3 - 64 Даббур, 1:4 - 66 Натхо

Шотландія - Фарерські острови 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Макгінн, 2:0 - 53 Макгінн, 3:0 - 60 Адамс, 4:0 - 70 Фрейзер

Група І 

Англія - Польща 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Кейн (пен), 1:1 - 58 Модер, 2:1 - 85 Магвайр

Андорра - Угорщина 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+2 Фіола, 0:2 - 51 Газдаг. 0:3 - 58 Кляйнгайслер, 0:4 - 90 Него, 1:4 - 90+3 Пуйоль (пен)

Сан-Марино - Албанія 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 63 Манай, 0:2 - 85 Узуні

Група J

Ліхтенштейн - Ісландія 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 12 Севарссон, 0:2 - 45+1 Б’ярнасон, 0:3 - 77 Палссон, 1:3 - 79 Фрік, 1:4 - 90+4 Сігурйонссон (пен)

Німеччина - Північна Македонія 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+2 Пандев. 1:1 - 63 Гюндоган (пен), 1:2 - 85 Ельмас

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