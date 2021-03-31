Німеччина зазнала сенсаційної поразки, Англія перемогла Польщу. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022

Історичний рекорд Бундестіму зафіксувався на 17-ти поспіль перемогах, здобутих в матчах відбору на ЧС