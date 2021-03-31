Трубін та Шапаренко вийдуть у складі збірної України на матч з Казахстаном

Початок матчу о 21:45

Джерело - Чемпіон.

У третьому турі європейського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу збірна України прийме Казахстан. Початок матчу о 21:45.

Стали відомі стартові склади команд.

Україна: Трубін, Матвієнко, Кривцов, Михайліченко, Зінченко, Сидорчук, Караваєв, Маліновський, Шапаренко, Мораес, Яремчук

Запасні: Бущан, Пятов, Соболь, Забарний, Шепелєв, Тимчик, Марлос, Сирота, Зубков, Довбик, Макаренко, Коваленко

Казахстан: Покатилов, Досмагамбетов, Аліп, Малий, Марочкін, Кургалієв, Мужиков, Валіуллін, Тагиберген, Абікен, Аймбетов

Запасні: Шайзада, Сейсен, Керімжанов, Самородов, Астанов, Вороговський, Усенов, Тунгишбаєв, Оразов, Рудосельський, Карімов, Бистров

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