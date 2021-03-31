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Вацко виділив головну проблему збірної України

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Віктор Вацко прокоментував матч Україна - Казахстан
Вацко виділив головну проблему збірної України
#Україна, #Казахстан

Джерело - football24.ua.

Збірна України, після нічиєю із Фінляндією, буде рішуче налаштована на матч проти команди Казахстану.

Про це розповів коментатор Віктор Вацко.

"У нас зараз "національна трагедія" після Фінляндії. Ми гру відпустили. Виходить, що у нас якісь футбольні американські гірки: з Францією ми створили сенсацію, зіграли внічию, все здорово, з Фінляндією теж домінували, контролювали м'яч, гру, забили гол, – але прикра помилка призвела до результату, якого ми не чекали. Тому зараз, однозначно, всі будуть налаштовані на Казахстан дуже рішуче. Десь психологія повинна компенсувати фізичну втому нашої команди. Думаю, це буде нелегка гра для нас.

Актуально: Україна - Казахстан: Де дивитися матч відбору до ЧС-2022

Казахстан не буде грати першим номером. Я майже впевнений, що казахи приїхали до Києва зіграти на нічию. Для них це буде хороший результат на виїзді. Тому очікуємо такої ж гри, як і з Фінляндією: суперник закривається, ми атакуємо, намагаємося зламати дисциплінований захист. У нас проблема з креативною грою: ми важко розкриваємо оборону суперника.

Подивимося, що придумає тренерський штаб України. Якщо раніше ми грали за схемою 4-3-3, то зараз перейшли на нову схему – з трьома центральними захисниками. Звичайно, там багато нюансів, які вимагають ретельної роботи і часу для того, щоб все відпрацювати до автоматизму. Це дуже важливо в атакувальній грі.

Матч з Фінляндією показав, що в атаці ми поки сирі. Проте, думаю, у нас має вистачити класу і майстерності для того, щоб виграти цю гру. На мій погляд, невдача в матчі з фінами повинна трохи струснути команду, навіть розлютити. Казахам розраховувати на несерйозне ставлення нашої команди до гри не варто. Я вважаю, наші футболісти зобов'язані вибачитися перед уболівальниками переможним чином за невдачу у грі з Фінляндією", – сказав Вацко.

Раніше, стала відома заявка збірної України на матч проти Казахстану.

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