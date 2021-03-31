 Шахтар вже до кінця тижня може відпустити Тайсона в Інтернасьйонал | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар вже до кінця тижня може відпустити Тайсона в Інтернасьйонал

Сьогодні 22:39 330 0
В обмін на поступки щодо трансферу Вінісіуса Тобіаса
Шахтар вже до кінця тижня може відпустити Тайсона в Інтернасьйонал
#Тайсон, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар продовжує вести переговори з бразильським Інтернасьйоналем про підписання 17-річного захисника Вінісіуса Тобіаса, а також про можливе дострокове розірвання контракту з Тайсоном.

Про це повідомляє журналіст бразильського видання Esporte Band RS Тайгор Янке.

Клуби істотно просунулися в даних переговорах і можуть прийти до консенсусу вже до кінця тижня.

Гірники зробили офіційну пропозицію по Вінісіусу і готові відпустити Тайсона вже зараз в обмін на знижку по трансферу Тобіаса.

Даний варіант може влаштувати і бразильський клуб, який був би не проти заграти Тайсона вже на груповому етапі Кубка Лібертадорес, який стартує 20 квітня.

Таким чином, все може вирішитися до кінця тижня.

Тут слід зазначити, що раніше повідомлялося про те, що Шахтар готовий заплатити за хлопця до 6 млн євро, в той час, як Інтер хоче отримати за 17-річного захисника, який вважається головним талантом команди, що не менше 10 млн.

Нагадаємо, що контракт Тайсона з Шахтарем закінчується 30 червня. Зараз він переведений в дубль після конфлікту з тренерським штабом.

Вінісіус, в свою чергу, ще не заграний за першу команду Інтера, але бразильські ЗМІ вже приписують інтерес до хлопця з боку Ювентуса, Манчестер Сіті і Реала.

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