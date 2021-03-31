Шахтар вже до кінця тижня може відпустити Тайсона в Інтернасьйонал

В обмін на поступки щодо трансферу Вінісіуса Тобіаса

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар продовжує вести переговори з бразильським Інтернасьйоналем про підписання 17-річного захисника Вінісіуса Тобіаса, а також про можливе дострокове розірвання контракту з Тайсоном.

Про це повідомляє журналіст бразильського видання Esporte Band RS Тайгор Янке.

Клуби істотно просунулися в даних переговорах і можуть прийти до консенсусу вже до кінця тижня.

Гірники зробили офіційну пропозицію по Вінісіусу і готові відпустити Тайсона вже зараз в обмін на знижку по трансферу Тобіаса.

Даний варіант може влаштувати і бразильський клуб, який був би не проти заграти Тайсона вже на груповому етапі Кубка Лібертадорес, який стартує 20 квітня.

Таким чином, все може вирішитися до кінця тижня.

#Inter | Conversas com Shaktar para a liberação antecipada de Taison avançam. Possibilidade de rescisão contratual do jogador está sendo tratada. Clube ucraniano vai fazer proposta por Vinicius Tobias até o fim da semana. Inter está otimista. @EsporteBandRS pic.twitter.com/bKrzNouxOk — Thaigor Janke (@thaigorjanke) March 30, 2021

Тут слід зазначити, що раніше повідомлялося про те, що Шахтар готовий заплатити за хлопця до 6 млн євро, в той час, як Інтер хоче отримати за 17-річного захисника, який вважається головним талантом команди, що не менше 10 млн.

Нагадаємо, що контракт Тайсона з Шахтарем закінчується 30 червня. Зараз він переведений в дубль після конфлікту з тренерським штабом.

Вінісіус, в свою чергу, ще не заграний за першу команду Інтера, але бразильські ЗМІ вже приписують інтерес до хлопця з боку Ювентуса, Манчестер Сіті і Реала.