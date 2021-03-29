 Шахтар хоче купити захисника Інтернасьоналя за 6 млн євро | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Світоліна перемогла Квітову та вийшла до 1/4 турніру в Маямі
Сьогодні 20:31 1083
Арум назвав дату наступного бою Ломаченка
Сьогодні 17:41 8165
Зінченко звернувся до уболівальників після матчу з Фінляндією
Сьогодні 11:18 3820
Тренер збірної Фінляндії оцінив нічию з Україною
Сьогодні 09:57 3009
Шевченко: Незадоволений останніми хвилинами збірної України
Сьогодні 09:43 2879 1
Шевченко відреагував на помилку Миколенка
Сьогодні 08:56 3800
Україна - Фінляндія 1:1. Огляд матчу
Сьогодні 08:45 1464 1
Бущан пояснив фатальну помилку Миколенка
Сьогодні 08:30 3511
ЧС-2022. Україна - Фінляндія 1:1. Найкращі моменти матчу
Сьогодні 00:00 6071
Італія переграла Болгарію, Німеччина здолала Румунію. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022
Вчора 23:45 1513
Блоги
Фото дня. Розчарований Миколенко на сходах Олімпійського
Фото дня. Розчарований Миколенко на сходах Олімпійського Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:02 1156 1
Україна - Фінляндія: розбір гри від ТаТоТаке
Україна - Фінляндія: розбір гри від ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:00 1682
Відомий коментатор радів голу у ворота України. У нього є питання до Шевченка
Відомий коментатор радів голу у ворота України. У нього є питання до Шевченка Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:04 5243 1
Модрич розплакався під час святкової вечері в честь рекордної кількості матчів за збірну
Модрич розплакався під час святкової вечері в честь рекордної кількості матчів за збірну Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:00 834
Фатальна червона картка Миколенка і спроба Бущана взяти пенальті
Фатальна червона картка Миколенка і спроба Бущана взяти пенальті Valeriy Ruchka
Вчора 23:58 1886
Мораес забив дебютний гол за збірну України
Мораес забив дебютний гол за збірну України Valeriy Ruchka
Вчора 23:39 533
Гравці Динамо вшанували пам'ять загиблих військових перед товариським матчем
Гравці Динамо вшанували пам'ять загиблих військових перед товариським матчем Valeriy Ruchka
Вчора 15:13 1591
Збірна України у минулій кваліфікації до Мундіалю двічі перемагала фінів
Збірна України у минулій кваліфікації до Мундіалю двічі перемагала фінів Андрій Твердохліб
Вчора 12:16 2815 1
Жорсткий британський махач і брутальний нокаут. Чізман і Меткалф влаштували видовище
Жорсткий британський махач і брутальний нокаут. Чізман і Меткалф влаштували видовище Valeriy Ruchka
Вчора 12:08 1295
Фото дня. У Роналду украли переможний гол
Фото дня. У Роналду украли переможний гол Valeriy Ruchka
Вчора 11:33 1241
Австралійська футболістка завершила кар'єру заради хворого на рак хлопця
Австралійська футболістка завершила кар'єру заради хворого на рак хлопця Valeriy Ruchka
27.03.2021 11:18 3348 1
Фантастика у Першій лізі. Гравець Полісся випадково забив гол сезону
Фантастика у Першій лізі. Гравець Полісся випадково забив гол сезону Valeriy Ruchka
27.03.2021 10:06 2458
Жах дня! Норвезький лижник розбився на трампліні на швидкості 102 км/год
Жах дня! Норвезький лижник розбився на трампліні на швидкості 102 км/год Андрій Твердохліб
26.03.2021 14:06 5440
Спорт - не для слабаків! Бех-Романчук показала виснажливі тренування
Спорт - не для слабаків! Бех-Романчук показала виснажливі тренування Андрій Твердохліб
26.03.2021 13:37 1176
Луніна покарали на тренуванні збірної
Луніна покарали на тренуванні збірної Valeriy Ruchka
26.03.2021 11:22 3747
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:39 Футбол Лопес: Багато чому навчився у Ломаченка, так що пішов ти, Лома, але спасибі 61
22:25 Футбол Миколенко покинув розташування збірної України 873
22:12 Футбол Шахтар хоче купити захисника Інтернасьоналя за 6 млн євро 258
21:58 Теніс Еліна Світоліна - Петра Квітова: огляд матчу 382
21:41 Футбол Миколенко: Величезне спасибі людям, які підтримали мене в дуже важкий момент 503 1
21:28 Футбол Барселона пропонує Вейналдуму контракт із зарплатнею 8 млн євро 509
21:20 RunNews Я люблю Україну: Софія Яремчук розповіла чому змінила громадянство 482
21:13 ММА Визначилася дата бою Фергюсон - Даріуш на UFC 262 280
20:58 Футбол АЕК не цікавиться Бойком 510
20:41 Футбол Україна U-21 посіла останнє місце на Antalya Cup 600
20:31 Теніс Світоліна перемогла Квітову та вийшла до 1/4 турніру в Маямі 1083
20:12 Футбол Боруссія Д продовжила контракти з Ватцке та його помічниками 430
19:57 Футбол Збірна України U-21 поступилася Словаччині, виграючи 2:0 887
19:41 Футбол Конате близький до переходу в Ліверпуль 538
19:40 Пряма трансляція Світоліна - Квітова: онлайн-трансляція матчу в Маямі. Вирішальний гейм 4590
19:27 Футбол Левандовский пропустить матч з Англією через травму коліна 523
19:12 Футбол Суркіс: Потрапили у Лігу Чемпіонів завдяки Луческу 987
18:58 Футбол Манчестер Юнайтед не продовжить контракт з Кавані 731
18:40 Футбол Ліверпуль заплатить 17,5 млн євро за турецького воротаря 849
18:28 Футбол В АПЛ хочуть впровадити напівавтоматичну систему фіксації офсайдів 714
18:11 Футбол Дніпро-1 може викупити емблему Дніпра 1092
17:56 Футбол Шевченко: Мбаппе повинен виграти багато Золотих м'ячів 856
17:41 Бокс Арум назвав дату наступного бою Ломаченка 8165
17:26 Футбол Степаненко повернувся у загальну групу Шахтаря 818
17:14 Футбол Буффон піде з Ювентуса і може завершити кар'єру влітку 1010

Шахтар хоче купити захисника Інтернасьоналя за 6 млн євро

Сьогодні 22:12 258 0
Вінісіус зможе стати гравцем Шахтаря тільки влітку 2022 року
Шахтар хоче купити захисника Інтернасьоналя за 6 млн євро
#Шахтар, #Тайсон, #Аугусто, #Інтернасьональ

Джерело - UOL.

Шахтар та Інтернасьонал протягом тижня проведуть переговори з обміну Тайсона на Вінісіуса Аугусто.

Про це повідомляє UOL Esporte.

Сторони поки не встановили формат угоди, але донеччани зацікавлені в переході Тайсона до закінчення контракту влітку 2021-го.

"Гірники" хочуть взамін підписати захисника Аугусто, якого оцінили в 6 млн євро. Інтернасьонал хоче отримати за 17-річного футболіста не менше 10 млн євро.

При цьому Вінісіус зможе стати гравцем Шахтаря лише влітку 2022 року, коли йому вже буде 18 років.

Нагадаємо, Степаненко повернувся у загальну групу Шахтаря.

Коментарі ()