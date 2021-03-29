Шахтар хоче купити захисника Інтернасьоналя за 6 млн євро

Вінісіус зможе стати гравцем Шахтаря тільки влітку 2022 року

Джерело - UOL.

Шахтар та Інтернасьонал протягом тижня проведуть переговори з обміну Тайсона на Вінісіуса Аугусто.

Про це повідомляє UOL Esporte.

Сторони поки не встановили формат угоди, але донеччани зацікавлені в переході Тайсона до закінчення контракту влітку 2021-го.

"Гірники" хочуть взамін підписати захисника Аугусто, якого оцінили в 6 млн євро. Інтернасьонал хоче отримати за 17-річного футболіста не менше 10 млн євро.

При цьому Вінісіус зможе стати гравцем Шахтаря лише влітку 2022 року, коли йому вже буде 18 років.

Нагадаємо, Степаненко повернувся у загальну групу Шахтаря.