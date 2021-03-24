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Мілан хоче викупити Томорі у Челсі

Сьогодні 11:10 167 0
Россонері доведеться заплатити 26 млн фунтів за повноцінний трансфер англійця
Мілан хоче викупити Томорі у Челсі
#Томорі, #Мілан, #Челсі

Джерело - Sport Arena.

Мілан зацікавлений у викупі захисника Челсі Фікайо Томорі.

Про це повідомляє Goal.com.

У січні россонері орендували англійця до кінця сезону, і з того часу той зіграв в 12 матчах в їх складі.

У Мілані задоволені грою 23-річного центрбека, але не мають наміру платити 26 мільйонів фунтів за його повноцінний трансфер. Челсі йти на поступки в цьому питанні не хоче.

До переїзду на Сан-Сіро Томорі зіграв у 27 матчах Челсі у всіх турнірах. Також на його рахунку один матч в складі збірної Англії.

Раніше, Мілан вирвав перемогу у Фіорентини в 28 турі Серії А.

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