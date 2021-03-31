УЄФА затвердив п'ять замін на Євро-2020

Виконком УЄФА продовжив дію змін в правилах гри

У середу, 31 березня, відбулося засідання виконкому УЄФА, на якому обговорювалися тимчасові зміни в правила гри, введені через коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Було прийнято рішення продовжити дію цих змін і дозволити командам проводити по п'ять замін під час фінального турніру Євро-2020.

Крім того, по п'ять замін буде дозволено проводити в фінальному раунді Ліги націй в жовтні 2021 року і плей-оф турніру за виживання в березні 2022 року.

Також наголошується, що УЄФА не планує регламентувати кількість глядачів на стадіонах під час Євро-2020, надавши рішення цього питання місцевій владі.

Нагадаємо, фінальний турнір Євро-2020 відбудеться з 11 червня по 11 липня 2021 року.

Раніше, УЄФА готовий перенести матчі Євро-2020 у Лондон і Санкт-Петербург.