УЄФА готовий перенести матчі Євро-2020 у Лондон і Санкт-Петербург

У разі скорочення числа міст-господарів Євро-2020 матчі турніру будуть перенесені до Лондону і Санкт-Петербурга.

Про це повідомляє журналіст Танкреді Палмері.

УЄФА може прийняти рішення про перенесення ігор з інших приймаючих міст, і ці два міста розглядаються пріоритетними, тому що готові прийняти максимально можливу кількість глядачів.

Генеральний директор оргкомітету Євро-2020 в Санкт-Петербурзі Алєксєй Сорокін відреагував на свіжу інформацію: "Мені про це нічого не відомо".

Євро-2020 через пандемію коронавірусу був перенесений на літо 2021 року, але назву залишили без змін.

