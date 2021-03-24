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УЄФА може скасувати фінансовий фейр-плей

Сьогодні 16:12 138 0
УЄФА готує нову систему фінансового контроля
УЄФА може скасувати фінансовий фейр-плей
#УЄФА

Джерело - sport.ua.

УЄФА планує скасувати фінансовий фейр-плей.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Очікується, що офіційно про скасування ФФП президент УЄФА Александер Чеферін повідомить вже завтра, 25 березня. Замість ФФП буде введена нова система фінансового контролю, яка дасть клубам більше свободи на трансферному ринку.

Фінансовий фейр-плей діє в європейському футболі з 2011 року. Згідно з правилами, клубам заборонено витрачати більше, ніж вони заробляють. При цьому витрати на інфраструктуру і молодіжні команди не враховуються.

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