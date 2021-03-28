Лідер збірної Казахстану пропустить матч з Україною

Один з лідерів збірної Казахстану, півзахисник московського ЦСКА, Бактієр Зайнутдінов не зіграє проти України 31 березня в матчі кваліфікації ЧС-2022.

Про це заявив головний тренер збірної Казахстану Талгат Байсуфінов.

"Зайнутдінова однозначно не буде в матчі з Україною. Завтра він летить до Москви. Ще після гри із Зенітом я листувався з ним, і він сказав, що відчуває болю. Тому після прибуття в Казахстан Бахтієр пройшов через обстеження.

Хлопець хотів грати - це однозначно. Могли поставити уколи, знеболити, але, знаючи, що він не готовий, вирішили його поберегти. Хлопці поставилися з розумінням

Те, що його підозрюють у симуляції, звинувачують у відсутності патріотизму - це некоректно. Те, що ми не отримали дані від медичного штабу ЦСКА - це питання до клубу, з нашого боку ми все зробили", - сказав Байсуфінов.