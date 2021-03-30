Голанд влітку хоче покинути Боруссію

Ерлінг Голанд влітку може змінити клуб

Форвард дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд в літнє трансферне вікно хоче змінити клуб.

Про це повідомляє Deportes Cuatro.

20-річний норвежець уже повідомив про своє рішення босам німецького клубу. Сім'я 20-річного футболіста вже купила будинок в Іспанії. Таку інформацію підтвердив мер міста Марбелья Анхелес Муньос.

Найбільш вірогідним претендентом на нападника є Реал, клуб готовий почати переговори з Боруссією щодо трансферу гравця.

У поточному сезоні Голанд провів 21 матч в Бундесліги, забивши 21 гол і віддавши 4 результативні передачі.

Нагадаємо, Боруссія Д оцінила Голанда у 180 млн євро.