Джерело - isport.ua.
Боруссія Д встановила трансферну вартість форварда Ерлінга Голанда на літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє ESPN.
Клуб оцінив 20-річного гравця в 180 млн євро.
У дортмундському клубі сподіваються, що велика сума на гравця відлякає ТОП-клуби і він представлятиме інтереси Боруссії ще один сезон.
Таку ж тактику вони використовували і минулого літа, коли багато хто цікавився вінгера Джейдон Санчо.
У поточному сезоні Голанд провів 21 матч в Бундесліги, забивши 21 гол і віддавши 4 результативні передачі.
Раніше, Голанд визначився з наступним клубом.