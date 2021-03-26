Стала відома ціна Голанда

Боруссія Д встановила трансферну вартість форварда Ерлінга Голанда на літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє ESPN.

Клуб оцінив 20-річного гравця в 180 млн євро.

У дортмундському клубі сподіваються, що велика сума на гравця відлякає ТОП-клуби і він представлятиме інтереси Боруссії ще один сезон.

Таку ж тактику вони використовували і минулого літа, коли багато хто цікавився вінгера Джейдон Санчо.

У поточному сезоні Голанд провів 21 матч в Бундесліги, забивши 21 гол і віддавши 4 результативні передачі.

Раніше, Голанд визначився з наступним клубом.